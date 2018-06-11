Львовские бизнес-центры «минируют» из России, – СБУ

Как установили сотрудники Управления СБ Украины во Львовской области, ложные сообщения о взрывчатке на территории Львовских бизнес-центров поступают с территории Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ во Львовской области.

Как сообщается, на протяжении последних двух недель на электронный адрес «Горячей линии Львова» неизвестный постоянно присылал сообщения о минировании зданий.

Оперативники спецслужбы совместно с работниками Нацполиции выяснили, что письма поступали из сети российского интернет-провайдера Теле2. IP-адрес «телефонного террориста» зарегистрирован в Омске, РФ.

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