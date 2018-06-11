live
Aнонси
Валерій Мазур, міністр промисловості (1995-1997) у програмі «Hard з Влащенко»
Валерій Мазур, міністр промисловості (1995-1997) у програмі «Hard з Влащенко»
11 июня, понедельник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
12 июня, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
12 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 11 июня, 2018, 8:33 Политика
«Киллер» Бабченко рассказал, как должен был выполнить «список 47»

Организатор «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко просил исполнителя Алексея Цимбалюка «ликвидировать список из 30 человек» к осени 2018 года.

Об этом сообщает ВВС.

«На этой встрече Герман (ред. заказчик) рассказал, что есть определенная группа лиц – в основном это россияне. Они мешают Украине, мешают всем на свете», – сказал Цымбалюк.

Тогда же, по словам Цимбалюка, Борис Герман сказал и о существовании так называемого «списка 30» – фамилий журналистов, активистов и общественных деятелей, убийство которых заказали неизвестные.

«Он спрашивал, есть ли возможность подключить других людей, потому что одному отработать такое количество людей – это, конечно, нереально. Я сказал: все есть, группы есть, давай. Началась игра», – рассказал Цымбалюк.

Он также отметил, что Борис Герман никоим образом не упоминал заказчиков или, в частности, Россию.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

В Киеве задержали вероятного организатора покушения на Бабченко – Бориса Германа. Суд избрал Герману меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

5 июня пророссийское интернет-издание «Страна» обнародовало список из 47 журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

 
Аркадий БабченкоАлексей Цимбалюк
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-11 09:20 :06