«Киллер» Бабченко рассказал, как должен был выполнить «список 47»

Организатор «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко просил исполнителя Алексея Цимбалюка «ликвидировать список из 30 человек» к осени 2018 года.

Об этом сообщает ВВС.

«На этой встрече Герман (ред. заказчик) рассказал, что есть определенная группа лиц – в основном это россияне. Они мешают Украине, мешают всем на свете», – сказал Цымбалюк.

Тогда же, по словам Цимбалюка, Борис Герман сказал и о существовании так называемого «списка 30» – фамилий журналистов, активистов и общественных деятелей, убийство которых заказали неизвестные.

«Он спрашивал, есть ли возможность подключить других людей, потому что одному отработать такое количество людей – это, конечно, нереально. Я сказал: все есть, группы есть, давай. Началась игра», – рассказал Цымбалюк.

Он также отметил, что Борис Герман никоим образом не упоминал заказчиков или, в частности, Россию.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. В Киеве задержали вероятного организатора покушения на Бабченко – Бориса Германа. Суд избрал Герману меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. 5 июня пророссийское интернет-издание «Страна» обнародовало список из 47 журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

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