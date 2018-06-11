live
Aнонси
Валерій Мазур, міністр промисловості (1995-1997) у програмі «Hard з Влащенко»
Валерій Мазур, міністр промисловості (1995-1997) у програмі «Hard з Влащенко»
11 июня, понедельник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
12 июня, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
12 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 11 июня, 2018, 10:47 Мир
Крупнейшему айсбергу, зарегистрированному в Антарктиде, грозит исчезновение

По данным NASA Earth Observatory крупнейшему айсбергу, зарегистрированному в Антарктиде, B-15, угрожает исчезновение.

Более 18 лет назад, в марте 2000 года, B-15 откололся от шельфового ледника Росса. Как заявила НАСА, когда айсберг впервые откололся, по размеру он был почти таким же большим, как штат Коннектикут, США, и занимал площадь 11000 кв. км, – передает издание International Business Times.

Впоследствии он раскололся на мелкие куски, большинство которых со временем растаяли. На сегодняшний день осталось четыре куска, которые National Ice Center может отследить, и даже они – на грани исчезновения.

Астронавт с Международной космической станции (МКС) снял кадры, демонстрирующие состояние части айсберга B-15Z. В настоящее время она имеет площадь 170 кв. км и еще поддается отслеживанию. Однако продолжительность её существования – под вопросом.

Как видно на фотографии, сделанной членом экипажа МКС-54, несколько крохотных частей отделилось от сторон B-15Z, а вдоль основания виднеется большой длинный раскол. По мнению НАСА, это свидетельствует о том, что вскоре эта часть B-15 вообще исчезнет.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK
Антарктидаокружающая средаайсберг
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-11 13:27 :31