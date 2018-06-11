Крупнейшему айсбергу, зарегистрированному в Антарктиде, грозит исчезновение

По данным NASA Earth Observatory крупнейшему айсбергу, зарегистрированному в Антарктиде, B-15, угрожает исчезновение.

Более 18 лет назад, в марте 2000 года, B-15 откололся от шельфового ледника Росса. Как заявила НАСА, когда айсберг впервые откололся, по размеру он был почти таким же большим, как штат Коннектикут, США, и занимал площадь 11000 кв. км, – передает издание International Business Times.

Впоследствии он раскололся на мелкие куски, большинство которых со временем растаяли. На сегодняшний день осталось четыре куска, которые National Ice Center может отследить, и даже они – на грани исчезновения.

Астронавт с Международной космической станции (МКС) снял кадры, демонстрирующие состояние части айсберга B-15Z. В настоящее время она имеет площадь 170 кв. км и еще поддается отслеживанию. Однако продолжительность её существования – под вопросом.

Как видно на фотографии, сделанной членом экипажа МКС-54, несколько крохотных частей отделилось от сторон B-15Z, а вдоль основания виднеется большой длинный раскол. По мнению НАСА, это свидетельствует о том, что вскоре эта часть B-15 вообще исчезнет.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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