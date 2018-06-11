Крымские правозащитники: Балуха держат в худших условиях, чем говорят в России

Крымского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает с марта, 10 июня поместили в камеру-«карандаш», где можно только стоять и сидеть, и продержали около двух часов.

Об этом сообщает в Facebook «Крымская правозащитная группа».

«У украинца без объяснения причин взяли отпечаток пальца правой руки», – указывают активисты.

По их словам, Балух пожаловался родственникам на сильную головную и сердечную боль, которую почувствовал в душном помещении.

«Когда Балуха привели в его камеру, он обнаружил, что из камеры пропал телевизор, о наличии которого сообщает в своем официальном ответе украинскому омбудсмену российский омбудсмен Татьяна Москалькова», – пишет организация.

Кроме того, правозащитники утверждают, что пока второго человека, о котором говорила Москалькова, в камере Балуха нет.

«Крымская правозащитная группа расценивает это как необоснованную изоляцию украинца от внешнего мира с целью оказать на него дополнительное давление», – заявляют в «КПГ».

Активисты говорят, что поговорили с дежурным СИЗО Симферополя по телефону, но он отказался комментировать ситуацию.

Ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 19 мая посетила Балуха и других украинских заключенных в Крыму.

По ее словам, Балух держится в двухместной камере площадью 10,5 кв.м., в которой есть телевизор и бак для питьевой воды. Вместе с Балухом в камере находится еще один человек.

Омбудсмен заявила, что Балух не высказал претензий к условиям содержания, жалоб на унижающее или бесчеловечное отношение, телесных повреждений, травм или признаков совершения на него физического или психологического давления не выявлено.

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