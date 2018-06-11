Как только падает цена на нефть – РФ перестает думать о военных импульсах, – политолог

Как только цена за баррель нефти падает до 50-55 долларов за баррель нефти, РФ перестает думать про военные импульсы на Востоке и в других местах, – ей нужно спасать собственный режим внутри государства.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Олег Соскин.

Напомним, лидеры стран «Большой семерки» заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. В G7 заявили, что «готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия». Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогам саммита «Большой семерки» в Канаде.

Олег Соскин отметил, что важнейшим является сигнал об увеличении санкций.

«А в увеличении санкций очень важным является один компонент, который выглядит так – это увеличение предложения нефти и газа на мировом рынке. Как только падает цена до 50-55 долларов за баррель нефти,... РФ перестает думать про военные импульсы на Востоке и в других местах. Ей нужно каким-то образом спасать собственный режим внутри государства. Они и так находятся в чрезвычайно сложном финансово-экономическом состоянии. Они повышают пенсионный возраст, у них увеличиваются задолженности, ... и они держатся на нефтяной и газовой иглах», – заявил гость программы.

Политолог убежден, что США могут изменить ситуацию и привести к тому, что произойдет увеличение добычи нефти, особенно это касается Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и других стран.

«Как только будет аннулировано соглашение между ОПЕК и Россией относительно уменьшения контроля над объемами нефти, Россия по цене 55 долларов полетит в тартарары. И тогда очень быстро будет введен ООНовский контингент...», –считает гость программы.

Олег Соскн, отвечая на вопрос, почему же, если существует такой простой механизм, чтобы остановить РФ, ничего не сделано, заявил, что здесь речь идет о «предательстве товарища Трампа».

«Потому что товарищу Трампу товарищ Путин отдал Ким Чен Ына. И поэтому Трамп вдруг сказал, что нужно вернуть в «Восьмерку» Россию, что нужно ей дать какие-то новые преференции», – заявил гость программы.

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