Хозяина футбольного Мундиаля-2026 по футболу выберут за день до начала ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подтвердил, что совет утвердил для голосования на выборах хозяев чемпионата мира 2026 года две ранее поданные заявки – Марокко и совместную заявку США, Канады и Мексики.

Выборы состоятся во время конгресса ФИФА в Москве 13 июня, сообщает официальный сайт ФИФА.

Выбор будет сделан по итогам открытого одноразового голосования федераций с помощью электронного оборудования.

«Меня радует, что весь заявочный процесс прошел без нарушений», – подчеркнул Джанни Инфантино.

Глава ФИФА вновь заявил о правильности решения применять на чемпионате мира-2018 систему Видеопомощи арбитрам (ВАР).

«Да, можно ошибиться и при системе, но с ней есть шанс заметить ошибку», – пояснил он.

Инфантино также сообщил, что пока не принял решение, будет ли выдвигаться на новые выборы президента ФИФА, которые состоятся 5 июня 2019 года.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля.

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