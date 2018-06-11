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понедельник, 11 июня, 2018, 22:58 Политика
Гриценко: Антикоррупционный суд не заработает на полную, пока Порошенко не уйдет с поста

Президент Украины, который затягивал с созданием Высшего антикоррупционного суда, сделает все, чтобы этот суд не задел его окружения.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил экс-министр обороны Украины (2005-2007 гг.) Анатолий Гриценко.

Напомним, 7 июня Верховная Рада Украины, рассмотрев почти 2 тысячи поправок, 317-ю голосами «за» приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Сегодня, 11 июня, закон о Высшем антикоррупционном суде подписал Президент Украины Петр Порошенко.

Анатолий Гриценко заявил, что действующий Президент Украины Петр Порошенко, который затягивал – и продолжает это делать, подчеркнул политик, – с созданием Высшего антикоррупционного суда, сделает все, чтобы суд не задел его окружения.

«Конкурс будет открытый, мы с вами увидим, кто туда придет. У меня есть плохая и хорошая новости. Плохая заключается в том, что Антикоррупционный суд не заработает на полную мощность (если заработает вообще) до того времени, пока Порошенко не уйдет со своей должности», – заявил Анатолий Гриценко.

А хорошая новость заключается в том, что в дальнейшем Высший антикоррупционный суд будет работать системно «для всех высоких чиновников с любыми фамилиями», - подчеркнул гость программы.

«И они будут нести ответственность в ускоренном режиме, чтобы не бросали их дела в суды общие, где идут рядом украденный велосипед, баран и т. д, и они потом годами избегают ответственности. Вот здесь я ставлю знак «плюс», – отметил Анатолий Гриценко.

 
Анатолий ГриценкоАнтикоррупционный суд
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