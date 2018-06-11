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понедельник, 11 июня, 2018, 18:36 Регионы
Госагентство рыбного хозяйства выступает против строительства мини-ГЭС на Закарпатье

В закарпатских реках Боржава, Тересва, Латорица и Шопурка, где инвесторы планируют строить каскады мини-гидроэлектростанций, есть редкие, исчезающие и занесенные в Красную книгу Украины виды рыб, в том числе хариус европейский, лосось дунайский, елец обыкновенный, елец-андруга, пескарь-дунайский пр.

Как говорится в письме Государственного агентства рыбного хозяйства Украины в адрес Закарпатской облгосадминистрации, гидростроительство на реках – это мощный внешний фактор, который кардинально влияет на экологическое состояние водотоков и приводит к деградации вплоть до полного исчезновения условий существования видов с низкой приспособляемостью к изменению окружающей среды, к которым, в частности, относятся все виды, занесенные в Красную книгу Украины.

Итак, строительство мини-ГЭС на реках Боржава, Тересва, Латорица, Шопурка негативно повлияет на окружающую природную среду, что, в свою очередь, приведет к снижению его рыбопродуктивности, ухудшению видового состава ихтиофауны и истощение рыбных запасов, в том числе редких, исчезающих, занесенных в Красную книгу Украины рыб, – говорится в сообщении Закарпатской ОГА.
Закарпатская областьмини-ГЭС
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2018-06-11 19:59 :08