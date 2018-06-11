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понедельник, 11 июня, 2018, 13:19 Спорт
ФИФА: Почти 6000 украинцев собираются посетить матчи ЧМ-2018 по футболу

Около шести тысяч украинцев приобрели на данный момент билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

«Мы можем подтвердить, что около шести тысяч билетов были распределены для украинских болельщиков на сегодняшний день», – сообщили агентству interfax.com.ua в пресс-службе ФИФА.

Напомним, в середине мая текущего года это количество составило 5,2 тысяч билетов.

При этом в ФИФА не уточняют, из каких конкретно регионов Украины покупались билеты.

Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 продолжается. Она стартовала в сентябре 2017 года.

По состоянию на 7 июня, было продано более 2,4 млн билетов на матчи чемпионата. Почти 872 тысяч билетов приобрели болельщики из России, 88,8 тыс. – из США, 72,5 тыс. – из Бразилии, 65,2 тыс. – из Колумбии, 62,5 тыс. – из Германии, 60, 3 тыс. – из Мексики, 54 тыс. – из Аргентины, 43,6 тыс. – из Перу, 40,2 тыс. – из Китая, 36,3 тыс. – из Австралии, 32,3 тыс. – из Англии.
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