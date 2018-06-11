«Это предательство и обман партнера», – в Белом доме возмущены заявлениями Трюдо на G7

Представители Белого дома и лично президент США Дональд Трамп сделали в воскресенье крайне острые заявления с обвинениями в адрес канадского лидера Джастина Трюдо.

Это стало реакцией на итоговую пресс-конференцию саммита G7, на которой Трюдо присоединился к критике в адрес новой торговой политики США, пишет «Европейская правда».

При этом в американской администрации подчеркнули, что не планируют отступать от курса на введение импортных пошлин.

Первым с критическими замечаниями выступил лично Трамп. В твите, написанном с борта президентского самолета во время перелета в Азию, он назвал своего канадского коллегу «слабым и нечестным», но не стал развивать обвинения дальше.

Впоследствии в воскресенье эту историю начали комментировать официальные представители Белого дома. Топ-советник по экономическим вопросам Ларри Кудлов обвинил Трюдо в «измене». «Что же получается: он (Трамп) садится в самолет и улетает, а потом Трюдо начинает «подрывать» его на пресс-конференции? Извините, но это предательство. Это обман партнера», – заявил он в эфире канала CNN.

Директор Белого дома по торговой политике Питер Наварро в эфире канала Fox News сделал еще более острое заявление.

«В аду есть особое место для тех иностранных лидеров, которые выбирают дипломатию измены в отношении президента Трампа, а потом пытаются вонзить ему нож в спину, когда президент идет к выходу. И это то, что сделал вероломный Джастин Трюдо на этой шутовской пресс-конференции. Слабый, нечестный Джастин Трюдо», – прокомментировал этот конфликт представитель Белого дома, подчеркнув, что его заявление основывается на «сигналах, поступающих с борта №1».

Наварро также намекнул, что Канада почувствует последствия этого конфликта.

«Хочу сказать моим канадским друзьям, что это был один из худших политических просчетов канадского лидера в современной канадской истории», – подчеркнул он.

Как известно, саммит G7 в канадском Квебеке продемонстрировал расхождение участников «семерки» по ряду вопросов. Трамп покинул собрание и отказался подписывать коммюнике саммита G7.

Также участники не имели общего мнения насчет возможности возвращения России к этому формату.

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