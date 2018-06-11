live
Aнонси
Валерій Мазур, міністр промисловості (1995-1997) у програмі «Hard з Влащенко»
Валерій Мазур, міністр промисловості (1995-1997) у програмі «Hard з Влащенко»
11 июня, понедельник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
12 июня, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
12 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 11 июня, 2018, 11:18 Мир
«Это предательство и обман партнера», – в Белом доме возмущены заявлениями Трюдо на G7

Представители Белого дома и лично президент США Дональд Трамп сделали в воскресенье крайне острые заявления с обвинениями в адрес канадского лидера Джастина Трюдо.

Это стало реакцией на итоговую пресс-конференцию саммита G7, на которой Трюдо присоединился к критике в адрес новой торговой политики США, пишет «Европейская правда».

При этом в американской администрации подчеркнули, что не планируют отступать от курса на введение импортных пошлин.

Первым с критическими замечаниями выступил лично Трамп. В твите, написанном с борта президентского самолета во время перелета в Азию, он назвал своего канадского коллегу «слабым и нечестным», но не стал развивать обвинения дальше.

Впоследствии в воскресенье эту историю начали комментировать официальные представители Белого дома. Топ-советник по экономическим вопросам Ларри Кудлов обвинил Трюдо в «измене». «Что же получается: он (Трамп) садится в самолет и улетает, а потом Трюдо начинает «подрывать» его на пресс-конференции? Извините, но это предательство. Это обман партнера», – заявил он в эфире канала CNN.

Директор Белого дома по торговой политике Питер Наварро в эфире канала Fox News сделал еще более острое заявление.

«В аду есть особое место для тех иностранных лидеров, которые выбирают дипломатию измены в отношении президента Трампа, а потом пытаются вонзить ему нож в спину, когда президент идет к выходу. И это то, что сделал вероломный Джастин Трюдо на этой шутовской пресс-конференции. Слабый, нечестный Джастин Трюдо», – прокомментировал этот конфликт представитель Белого дома, подчеркнув, что его заявление основывается на «сигналах, поступающих с борта №1».

Наварро также намекнул, что Канада почувствует последствия этого конфликта.

«Хочу сказать моим канадским друзьям, что это был один из худших политических просчетов канадского лидера в современной канадской истории», – подчеркнул он.

Как известно, саммит G7 в канадском Квебеке продемонстрировал расхождение участников «семерки» по ряду вопросов. Трамп покинул собрание и отказался подписывать коммюнике саммита G7.

Также участники не имели общего мнения насчет возможности возвращения России к этому формату.
СШАКанадаG7Дональд ТрампДжастин Трюдо
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-11 13:27 :35