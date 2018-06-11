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понедельник, 11 июня, 2018, 8:38 Мир
ЕС хочет видеть Иерусалим столицей двух государств

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини во время визита в Иорданию продолжала настаивать на решении ближневосточного кризиса через сосуществование двух государств.

Как сообщает «Интерфакс», на пресс-конференции в Аммане с участием министра иностранных дел Иордании Аймана аль-Сафади высокий представитель ЕС по иностранным делам сказала:

«Вы знаете, что наша позиция заключается в том, что мы хотели бы видеть Иерусалим одновременно столицей государства Израиль и государства Палестина».

«Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке есть решение через сосуществование двух государств», – сказала Могерини.

Она заверила, что Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели, не меняя своего подхода, а также для обеспечения того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ получало необходимые средства.

 
ЕСИордания
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2018-06-11 09:20 :06