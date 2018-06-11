Экс-соратница Саакашвили покидает Одесский облсовет

Бывший российский политик Мария Гайдар решила сложить полномочия депутата Одесского областного совета.

Об этом сказано в проекте решения облсовета, очередная сессия которой запланирована на следующую неделю, сообщает УНИАН.

В проекте сказано, что вопрос рассмотрят в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 49 закона «О местном самоуправлении в Украине», п. 2 ч. 2 ст. 5 закона «О статусе депутатов местных советов», а также с учетом личного заявления Гайдар.

«Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М. Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательному списку Одесской территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», – сказано в проекте.

Мария Гайдар была в команде Михеила Саакашвили, назначенного в 2015 году председателем Одесской ОГА.

Президент Петр Порошенко предоставил Марии Гайдар гражданство Украины 4 августа 2015 года, от российского гражданства она отказалась через год.

БПП выдвинул Гайдар кандидатом в депутаты Одесского областного совета. Порошенко также назначил ее своим советником.

Мария Гайдар родилась в семье российского политика Егора Гайдара в 1982 году. Она является правнучкой писателя Аркадия Гайдара.

Мария Гайдар в России известна как политик, общественный деятель и журналист радио «Эхо Москвы». Она работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.

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