«Джавелины не нужны»: Украинские воины на фронте продвинулись вперед

Украинские защитники во время контратаки на российско-террористические силы заняли новые рубежи близ поселка Новотошковского Попаснянского района Луганской области.

Об этом сообщил известный волонтер из Днепра Юрий Мисягин в Fаcebook.

Сейчас они продвинулись еще на один километр и закрепились на позициях.

«Сепарам очень не нравится, что неизвестная «третья сила» под их носом потихоньку сокращает дистанцию», – пишет волонтер.

Кроме того, Мисягин подчеркнул, что «воины справились и без обещанных «Джавелин».

Читайте также: Боевики в панике: «Третья сила» нанесла сокрушительный удар по окупантах Донбасса

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.