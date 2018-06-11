понедельник, 11 июня, 2018, 9:02 События
«Джавелины не нужны»: Украинские воины на фронте продвинулись вперед
Украинские защитники во время контратаки на российско-террористические силы заняли новые рубежи близ поселка Новотошковского Попаснянского района Луганской области.
Об этом сообщил известный волонтер из Днепра Юрий Мисягин в Fаcebook.
Сейчас они продвинулись еще на один километр и закрепились на позициях.
«Сепарам очень не нравится, что неизвестная «третья сила» под их носом потихоньку сокращает дистанцию», – пишет волонтер.
Кроме того, Мисягин подчеркнул, что «воины справились и без обещанных «Джавелин».
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