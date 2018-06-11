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понедельник, 11 июня, 2018, 23:25 События
Догхантера, которого подозревают в убийстве тысячи собак, задержали на два месяца

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения догхантеру Алексею Святогору, которому инкриминируют распространение материалов, пропагандирующих культ жестокости и насилия, а зоозащитники обвиняют его убийства более тысячи бездомных собак. Подозреваемого будут содержать под стражей в течение двух месяцев.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Под Шевченковским райсудом Киева собралось немало зоозащитников и представителей Нацдружин. Они требовали взять под стражу Алексея Святогора. Считают его «догхантером», «живодером» и убийцей.

«Это живодеры, которые создали такой себе клуб по интересам. Они сидят на интернет-форумах и выставляют фото – кто сколько убил собак, отрезал ушей делятся местами, куда можно пойти на охоту», – рассказал руководитель киевского Нацкорпусу Сергей Филимонов.

И полноценно рассматривать дело начали только через четыре с половиной часа после начала заседания. Сначала же происходил самоотвод судьи, его согласование, представление адвокатом заявления об отводе уже другого судьи и отклонения этого заявления. Прокуроры ходатайствуют для Святогора два месяца ареста.

Адвокат подчеркивает: статья, которую инкриминируют подзащитному, не является тяжелой и вообще не предусматривает такого жесткого пресечения. Более того, защита ходатайствовала о закрытое судебное заседание – якобы Святогору угрожает опасность, а активисты в зале – давят на суд.

«В зале присутствует толпа с плакатами. Он оказывает давление на стороны и суд, поэтому просим осуществить рассмотрение этого производства в закрытом режиме», – отмечал защиту.

Однако это ходатайство судья отклонил. Заслушав последние аргументы сторон, вынес решение – держать подозреваемого под стражей.

В общем Алексею Святогору инкриминируют распространение материалов, которые пропагандируют культ жестокости и насилия. Ему грозит до пяти лет за решеткой.

Антон Коцуконь, «Первые о главном»
зоозащитникисуд Первые о главномдогхантеры
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2018-06-12 01:15 :16