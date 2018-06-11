live
Aнонси
Валерій Мазур, міністр промисловості (1995-1997) у програмі «Hard з Влащенко»
Валерій Мазур, міністр промисловості (1995-1997) у програмі «Hard з Влащенко»
11 июня, понедельник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
12 июня, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
12 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
понедельник, 11 июня, 2018, 15:27 Экономика
Для обеспечения кибербезопасности выборов-2019 необходимо 36 млн гривень, – ЦИК

Для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 году необходимо 36 миллионов гривень.

Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаил Охендовский, передает пресс-служба ЦИК.

Так, во время круглого стола «Киберугрозы для избирательного процесса в Украине» Охендовский отметил, что после кибератаки на информационные ресурсы избирательной комиссии в мае 2014 года вопрос защиты данных и оборудования, которые используются органами управления избирательным процессом, приобрели более важное значение.

Председатель ЦИК подчеркнул, что еще не все государственные органы поняли серьезность вызовов, которые будут стоять и перед ЦИК, и перед Украиной в 2019 году. Он отметил, что ЦИК в прошлом году так и не удалось убедить ни правительство, ни Верховную раду в том, что для успешного противодействия современным киберугрозам комиссии необходимо иметь современное оборудование.

«Сейчас, как и год назад, потребность в средствах на закупку соответствующего оборудования продолжает составлять около 36 млн гривень. Без внедрения нового оборудования и новых подходов к защите собственных информационных ресурсов в 2019 году Центральной избирательной комиссии будет сложнее гарантировать тот уровень кибербезопасности выборов, который мы смогли гарантировать в 2014-ом. Действовать в этом направлении нужно уже сейчас – к осени этого года», – сказано в сообщении ЦИК.
ЦИКкибербезопасностьвыборы
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-11 16:54 :34