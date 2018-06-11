Для обеспечения кибербезопасности выборов-2019 необходимо 36 млн гривень, – ЦИК

Для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 году необходимо 36 миллионов гривень.

Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаил Охендовский, передает пресс-служба ЦИК.

Так, во время круглого стола «Киберугрозы для избирательного процесса в Украине» Охендовский отметил, что после кибератаки на информационные ресурсы избирательной комиссии в мае 2014 года вопрос защиты данных и оборудования, которые используются органами управления избирательным процессом, приобрели более важное значение.

Председатель ЦИК подчеркнул, что еще не все государственные органы поняли серьезность вызовов, которые будут стоять и перед ЦИК, и перед Украиной в 2019 году. Он отметил, что ЦИК в прошлом году так и не удалось убедить ни правительство, ни Верховную раду в том, что для успешного противодействия современным киберугрозам комиссии необходимо иметь современное оборудование.

«Сейчас, как и год назад, потребность в средствах на закупку соответствующего оборудования продолжает составлять около 36 млн гривень. Без внедрения нового оборудования и новых подходов к защите собственных информационных ресурсов в 2019 году Центральной избирательной комиссии будет сложнее гарантировать тот уровень кибербезопасности выборов, который мы смогли гарантировать в 2014-ом. Действовать в этом направлении нужно уже сейчас – к осени этого года», – сказано в сообщении ЦИК.

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