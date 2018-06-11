Даниил Гуцол получил «серебро» на этапе Кубка Европы-2018 по дзюдо в Сербии

В столице Сербии Белграде завершился очередной этап Кубка Европы по дзюдо сезона 2018 года.

Серебряным призером турнира стал украинец Даниил Гуцол из Бердянска, который, победив немца Виктора Драйллера и румына Валентина Совет, в финале весовой категории до 100 кг уступил Кристиану Тоту из Венгрии, сообщает Укринформ.

Добавим, что другой представитель Украины Евгений Катаев (весовая категория до 90 кг) из Днепра в схватке за «бронзу» уступил венгру Мартону Верешу.

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