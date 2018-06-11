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понедельник, 11 июня, 2018, 12:30 События
Британское издание опубликовало карту России с Крымом

Британское медиа The Times напечатало карту России, где включило в нее оккупированный Крым.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на посольство Украины в Великобритании.

«Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина», – говорится в сообщении.

По данным украинских дипломатов, карта России с Крымом появилась в номере газеты, в котором были напечатаны локации чемпионата мира по футболу.

The Times пока не комментировала это сообщение.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
РоссияВеликобританияоккупированный КрымУкраина
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2018-06-11 13:26 :35