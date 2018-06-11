Британское издание опубликовало карту России с Крымом

Британское медиа The Times напечатало карту России, где включило в нее оккупированный Крым.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на посольство Украины в Великобритании.

«Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина», – говорится в сообщении.

The Embassy draws the attention of @the times to the fact that it is unacceptable to mark on its maps Crimea, which was illegally annexed from Ukraine in 2014, as part of Russia. We demand to change the map #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/K5Z70EIXSL — Ukraine'S Emb. to UK (@UkrEmbLondon) June 9, 2018

По данным украинских дипломатов, карта России с Крымом появилась в номере газеты, в котором были напечатаны локации чемпионата мира по футболу.

The Times пока не комментировала это сообщение.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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