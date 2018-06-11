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понедельник, 11 июня, 2018, 16:47 Общество
Антидискриминационная экспертиза: Из учебников исключены слова «негр», «жид», «цыган», – МОН

С 2017 года антидискриминационная экспертиза школьных учебников, которые готовятся к печати за государственный счет, обнаружила вопиющие случаи дискриминации. Однако некоторые вопросы экспертизы требуют объяснения, поэтому МОН отвечает на самые распространенные вопросы граждан и опровергает мифы.

Об этом сообщила пресс-служба МОН.

Так, часто антидискриминационную экспертизу называют «гендерной». В этих понятиях есть существенная разница, ведь антидискриминационная экспертиза предполагает выявление и устранение всех признаков, по которым может происходить дискриминация согласно законов Украины, в частности, статьи 1 ЗУ «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине».

Экспертиза выявила, что большинство детей не могут найти в украинских учебниках нет отражение себя, ни отражение своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут.

В частности, было найдено и изъято из учебников немало недопустимых для демократической страны анахронизмов вроде высказываний «негры», «жиды», «цыгане».

Экспертиза выявила, что в учебниках полностью отсутствует герои, которые представляют людей с инвалидностью, а лица пожилого возраста изображаются исключительно немощными. Так, сегодня 6% населения нашей государства – около 2,5 млн человек – это люди с инвалидностью. Сейчас в школы, в инклюзивные классы приходят дети с особыми образовательными потребностями. Именно антидискриминационная экспертиза дала возможность включить в учебники людей с инвалидностью и сделать их частью картины мира, которую создает школа у детей, изменить образ людей преклонного возраста.

В сети Интернет также появился образец рекомендации антидискриминационной экспертизы, где специалисты советуют заменить слово «родители» на слово «родные» в задании: «Вместе с родителями обсуди, где можно играть». Часть общества не поняла целесообразности этого замечания, хотя оно напрямую касается защиты почти половины украинских детей.

К сожалению, сейчас в Украине 3 миллиона детей проживают в неполных семьях, а это – почти 40%. Речь идет и о детях, которые живут исключительно с дедушками и бабушками, со старшими братьями и сестрами, с тетями и дядями. Эта ситуация особенно обострена, потому что часть детей потеряла своих родителей в результате российской агрессии на востоке Украины.

Таким образом, задания в учебнике вроде «Вместе с родителями составьте распорядок дня вашей семьи» или «Вместе с родителями обсуди, где можно играть» подчеркивают ограниченные возможности почти половины украинских детей, заставляют их чувствовать собственную неполноценность. Это недопустимо. Именно поэтому и предложено заменить слово «родители» на «родные».

По этой же причине высказываются предостережения к макетам учебников, где изображения подбираются исключительно с полной семьей.

В основном вывод антидискриминационной экспертизы подробно объясняет причины, в связи с которыми к учебнику высказываются замечания. Например, один из нынешних выводов к учебнику для 1 классов предлагает снять вопрос «Как и где познакомились твои родители?».

Рядом тут же дается объяснение, что возможна дискриминация по семейному положению, ведь вопрос будет некорректным, если:

  • мама одна воспитывает ребенка, зачатого в результате изнасилования;
  • мама или папа уже находятся в браке и не желают говорить о биологическом отце/матери ребенка;
  • ребенок, у которого умерли родители, воспитывается родственниками, которые не знают, не помнят или им трудно рассказывать о знакомстве родителей ребенка и тому подобное.

Признаки дискриминации имеют и те задачи, которые изображают мальчиков/девочек в стереотипных ролях, тем самым пропагандируя устаревшие формы поведения. Так, это могут быть представления, что о детях могут заботиться только девушки, что техническими профессиями могут заниматься исключительно парни.

Следует также добавить, что методология осуществления антидискриминационной экспертизы и сертификационная программа были разработаны на основе отечественных исследований в этой области и международных отчетов UNIСEF в отношении случаев дискриминации в учебниках разных стран мира.

Все, кто выполняют антидискриминационную экспертизу учебников, прошли обучение на сертификационной программе (всего 102 часа), которая включала: 78 часов – дистанционного обучения, 24 часа – очное обучение (тренинг). Из них 40 часов – теоретическая часть, 50 часов – практическая часть, 12 часов – контроль знаний (сертификационная контрольная работа, выполнение экспертизы проектов учебников).

К рабочей группы, созданной согласно приказу МОН № 713 от 03.07.2015), входит 25 ведущих специалистов (кандидаты и доктора наук), которые представляют различные учреждения высшего образования (в частности – педагогические), общественные организации Украины, соответствующими сотрудниками МОН.
образованиеучебникиМинистерство образования
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2018-06-11 16:53 :34