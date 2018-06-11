Александр Линчевский – один из немногих пластунов, который был отмечен наградой, – Пласт

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский – один из немногих пластунов, награжденных Бронзовым крестом «За геройский чин». Это старейшее пластовое празднование, введенное в 1920-х годах, получили те пластуны, которые лично спасли жизнь другим людям.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке Национальная скаутская организация Украины «Пласт».

Подаем их сообщение в полном объеме:

«Это празднование Саша получил за спасение жизни активистам Майдана как хирург 17 больнице города Киева. Он создал в больнице систему взаимодействия с волонтерами – в результате все пострадавшие попадали в больницу, вовремя получали необходимую квалифицированную медицинскую помощь.

18-20 февраля, рискуя потерять работу и подвергнуться преследованиям со стороны режима Януковича, Саша прооперировал не одного тяжелого раненого, в частности оказывал помощь сотнику 15 сотни самообороны Майдана пластуну Андрею Жупнику, который потерял руку 18 февраля.

Саша Линчевский – один из тех, кто пришел к Пласту во взрослом возрасте. Он уже в Пласте 18 лет! Несколько лет отвечал за привлечение волонтеров к Пласту в столице, а в революционный 2004 год возглавлял Киевский Пласт. В 2003 году врачи-пластуны выбрали Сашу председателем Медицинской службы Пласта. Сотни пластунов прошли его обучения по первой доврачебной помощи – в глухих Карпатах на «Говерле» и в болотах лагеря «Легион», на окружных и станичных семинарах по всей Украине.

С началом АТО Саша активно взялся распространять методы тактической медицины – от публикаций в издании «Украинская правда» к соорганизации международного проекта Patriot Defence / Защита Патриотов и регулярных добровольных командировок на фронт и в военные части по обучению навыкам тактической медицины украинских воинов, что в итоге спасло жизнь десяткам и сотням раненым бойцам на фронте. Именно Его можно считать отцом «тактической медицины» в Украине.

Уже два года Александр Линчевский – заместитель министра здравоохранения Ульяны Супрун. Он не побоялся взять на себя ответственность за изменение системы изнутри и внедрение сложных изменений. Верим, что он еще долго будет работать на благо украинского общества, выполняя главные обязанности пластуна – быть верным Богу и Украине, помогать другим».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.