Активист к Мусию: Весь 2014-й вокруг вас были скандалы, а в отставку вы так и не подали

Олег, вы были министром круглый год, и вокруг вас были коррупционные скандалы. Но в отставку вы не подали, пока Арсений Яценюк не уволил вас за провал государственных закупок.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK рассказал эксперт Реанимационного пакета реформ и член общественного совета МИНЗДРАВА Евгений Гончар, обращаясь к министру здравоохранения Украины в 2014 году Олегу Мусию.

Как сообщалось, во время заседания Счетной палаты заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский объяснял эффективность программы «Лечение граждан Украины за рубежом».

Его фразу «Это рак! Они умрут, они все умрут» начали распространять в СМИ и соцсетях.

Сам замминистра заявил, что его слова вырвали из контекста и на официальном сайте МИНЗДРАВА извинился за эмоциональные высказывания.

Экс-министр здравоохранения Олег Мусий отметил: если Украина хочет следовать европейским ценностям, любой скандал вокруг чиновника должно побудить его уйти в отставку.

«Поэтому меня удивляет упрямство господина Линчевского, что он добровольно не написал заявление и не ушел в отставку», – заявил Олег Мусий.

Эксперт Реанимационного пакета реформ и член общественного совета МИНЗДРАВА Евгений Гончар заметил, что вокруг Олега Мусия также были скандалы, когда тот занимал должность министра здравоохранения, но в отставку он так и не пошел.

«Господин Олег, вы же были заместителем министра целый год, и вокруг вас были коррупционные скандалы. Но в отставку вы не подали, пока Арсений Яценюк не уволил вас за провал государственных закупок. Так почему вы сами в отставку не подали?

Вы даете другим людям пример, но когда вы сами возглавляли МИНЗДРАВ, постоянно были скандалы относительно того, что вы не можете провести закупки. Представитель пациентской организации подтвердит, что вы не могли провести процедур, а теперь ходите по эфирам и рассказываете, как надо управлять», – отметил Евгений Гончар.

На это Олег Мусий заявил, что слова Гончара – ложь, ведь он сам писал заявление Яценюку относительно его увольнения с должности министра здравоохранения.

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