29 июня во Львове и Киеве стартует Международный музыкальный маратон Василия Слипака

Начнется Маратон W LIVE 29 июня неподалеку от Майдана Незалежности – в Большом зале Национальной музыкальной академии Украины, который теперь носит имя Василия Слипака.

Там прозвучит премьерное исполнение «Petite MESSE SOLENNELE» Джоаккино Россини, сочинение, которое композитор создал на 71-м году жизни со своим эстетическим размахом, является одним из выдающихся произведений маэстро. Музыка «Petite MESSE SOLENNELE» является полной света и жизни, и таким образом объясняет свое название: вероятно, Россини не хотел, чтобы трагические образы преобладали в умах слушателей этой музыки над чувством надежды и веры в победу света и добра. Продолжительность – 80 мин. Премьерное исполнение.

Французские солисты Перин Медоф (сопрано), Гоша Ковалинская (меццо-сопрано), Гийом Дюссо (бас), Пабло Вегулиа, (тенор, США) исполнят «Petite MESSE SOLENNELE» вместе с Львовской государственной академической мужской хоровой капеллой «Дударик», Камерным хором «Gloria» и Академическим симфоническим оркестром Львовской филармонии под батутой Владимира Сивохипа.

Услышать это произведение можно будет также на следующий день, 30 июня, во Львове в концертном зале Львовской областной филармонии. А 1 июля французские певцы выйдут на сцену в третий раз, на этот раз под батутой дирижера из Франции Николаса Краузе в сопровождении Академического камерного оркестра «Виртуозы Львова», чтобы выполнить избранные арии из опер – ведь именно опера была основной «стихией» Василия Слипака как певца. Кроме того на заключительном концерте маратона будет звучать оркестровая музыка Антонина Дворжака и Яна Сибелиуса.

Судьба Василия Слипака стала символом пронизанная философским содержанием. Символом, что заставляет задуматься. Для человека искусство трансцендентное, духовное, и физическое, часто смешаны в одно неразрывное целое. Поэтому и на войне Василий остался творцом, Мифом. Философские, моральные ощущения заставили Василия Слипака пожертвовать собственной жизнью ради жизни других.

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