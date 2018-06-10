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воскресенье, 10 июня, 2018, 11:45 Экономика
Yanair открыла регулярные рейсы Львов-Батуми

Yanair с 8 июня начала выполнять прямые регулярные полеты между Львовом и Батуми.

Об этом сообщает ресурс avianews.com.

«Нам было очень трудно отказаться от многочисленных заявок аэропорта Львов и пожеланий наших пассажиров в Батуми, которые вынуждены были летать в Киев и возвращаться во Львов транзитом. Поэтому мы постарались удовлетворить их спрос и открыли прямой рейс во Львов. Теперь львовяне смогут посетить солнечный город Батуми и заснеженные горы Кавказа», – сообщил коммерческий директор Yanair Тарас Стригуненко.

Рейсы Львов-Батуми будут выполняться один раз в неделю по пятницам, а с 19 июня будет добавлен второй рейс по вторникам. Рейсы заявлены в расписании до 28 сентября включительно.

Цена билетов Yanair на перелет по маршруту Львов-Батуми и в обратном направлении начинается от $179 и включает питание и провоз багажа до 23 кг.

 
львовYanairБатуми
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2018-06-10 13:09 :59