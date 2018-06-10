воскресенье, 10 июня, 2018, 18:50 Львов
Во Львове патрульная машина сбила пешехода
Сегодня, во Львове, на улице Варшавской автомобиль патрульной полиции совершил наезд на пешехода.
Об этом сообщает ГО «Варта1».
«Автомобиль полиции совершил наезд на пешехода. В результате происшествия, мужчина 1970 г.р. получил ушибы и ссадины. Медики настояли, чтобы он остался хотя бы на день в медицинском заведении. Оформляют ДТП следователи прокуратуры»,- сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
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