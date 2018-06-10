Во Львове патрульная машина сбила пешехода

Сегодня, во Львове, на улице Варшавской автомобиль патрульной полиции совершил наезд на пешехода.

Об этом сообщает ГО «Варта1».

«Автомобиль полиции совершил наезд на пешехода. В результате происшествия, мужчина 1970 г.р. получил ушибы и ссадины. Медики настояли, чтобы он остался хотя бы на день в медицинском заведении. Оформляют ДТП следователи прокуратуры»,- сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

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