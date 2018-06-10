Во Львове ночью тушили пожар в спорткомплексе МОУ: Эвакуировали более 200 человек

Во Львове в ночь на воскресенье спасателями локализован пожар в трехэтажном здании спортивного комплекса Министерства обороны Украины, с соседями общежития эвакуированы 120 человек.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

«10 июня в 02.26 во Львове по ул. Клепаровская, 39 в трехэтажном здании спортивного комплекса Министерства обороны Украины возник пожар. В 05.35 подразделениями ГСЧС пожар локализован на площади 4,4 тыс.кв.м. Жертв и пострадавших нет», – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

В информации также подчеркивается, что была проведена эвакуация 120 человек из рядом расположенного общежития. К тушению пожара было привлечено 21 ед. техники и 130 чел. личного состава ГСЧС.

На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

В свою очередь, в патрульной полиции Львовской области сообщили, что было эвакуировано более 200 человек.

«Инспекторы обнаружили рядом жилое общежитие на 4 этажа и поскольку пламя быстро распространялось – оперативно эвакуировали всех жителей, в том числе детей и пожилых людей. Провели эвакуацию еще из нескольких жилых домов рядом – всего более двухсот человек», – сказано в сообщении на странице патрульной полиции региона в Фейсбук в воскресенье утром.

Также отмечено, что на месте работали 4 экипажа патрульной полиции, ГСЧС, медики и военные.

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