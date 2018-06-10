В «Заксенхаузене» должна висеть мемориальная доска Ольжичу, – ОУН

ОУН предлагает МИД Украины добиваться установления мемориальной доски в честь выдающегося деятеля Организации Украинских Националистов, поэта и ученого Олега Ольжича в концлагере «Заксенхаузен».

Об этом ОУН заявила на своей странице в Facebook.

«В эти дни исполняется 74 года со дня трагической смерти выдающегося деятеля ОУН, поэта и ученого О.Ольжича. Доподлинно не известна дата его гибели. Называют 9 или 10 июня. Смерть нашла его в концлагере «Заксенхаузен».... Будет правильно, если МИД Украины будет добиваться установления мемориальной таблицы в «Заксенхаузене» в честь героя, одного из самых верных сынов украинской нации», – говорится в сообщении.

Как отмечается, о гибели Ольжича глава ОУН Андрей Мельник узнал от Степана Бандеры, с которым они в то время находились в немецкой тюрьме.

«Доподлинно известно, что О.Ольжича безжалостно пытали. От пыток он и умер. Тело сожгли в крематории», – отмечают в ОУН.

Олег Кандыба (Ольжич) родился в Житомире 21 июля 1907 года. Отец – известный поэт и писатель Александр Иванович Кандыба (псевдоним – Александр Олесь), мать – Вера Антоновна Свадковская, гимназическая учительница. Ольжич был слушателем Украинского высокого педагогического института имени Драгоманова в Праге, философского факультета Карлова университета в Праге.

С начала 1930-х годов Олег Кандыба заявил о себе как самобытный и оригинальный поэт.

С 1929 года – член Организации Украинских Националистов. Выполнял ряд ответственных заданий Провода Украинских Националистов ОУН, лично Евгения Коновальца. В конце 1930-х годов редактировал журнал «Самостійна думка».

В 1938-1939 годах принимал активное участие в деятельности кратковременного государственного образования – Карпатской Украины, в ее вооруженной борьбе против венгерских оккупантов. Был арестован, провел три дня в Тячевской тюрьме. После письма венгерских ученых в защиту ученого правительство Венгрии распорядилось выпустить Олега Кандыбу и Уласа Самчука.

В 1941-1942 годах Кандыба жил в Киеве, налаживал подпольную сеть ОУН в Украине. С началом гитлеровских репрессий против украинских националистов переехал во Львов. В январе 1944 года после ареста Мельника возглавил Провод ОУН.

25 мая 1944 года его арестовало гестапо. Кандыбу посадили в «барак» Целленбау – отдельный блок для особо важных заключенных на территории концентрационного лагеря «Заксенхаузен».

Олег Кандыба – автор поэтических сборников «Рінь» (1935), «Вежі» (1940) и посмертно изданной «Підзамче» (1946), переизданных в сборниках «Поезії» (1956) и «Величність» (1969), ряда работ по археологии, среди которых «Schipeniz-Kunst und Gerete eines neolitisches Dorfes» (1937). В 1941 году под псевдонимом Д. Кардаш в Праге издал труд «Євген Коновалець».

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