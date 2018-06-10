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воскресенье, 10 июня, 2018, 19:07 Курьезы
В Украине установили клубничный рекорд

В Днепре собрали панно из 320 кг клубники. Размер шедевра составил 7,05 на 2,52 метра.

Об этом сообщает Agroreview.

Ягоды привезли из фермерского хозяйства Berry Land, что в Новомосковске Днепровской области. Собирали панно в течение трех часов, с 11 утра 2 июня. Рекорд зафиксировали в Книге рекордов Украины в категории «Кулинарное искусство».

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова говорит, что рекорд порадовал не только количеством ягод, но и креативностью.

В формировании панно принимали участие восемь человек, нанизывая ягоды на зубочистки и втыкая в ячеистую пленку.

Когда рекорд зафиксировали, ягодами угостили жителей и гостей города.
продукты питанияфермерствоКурьезыКнига рекордов Украины
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2018-06-10 21:57 :02