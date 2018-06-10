В Украине нашли крупное газовое месторождение

В Харьковской области компанией «Укргаздобыча» открыто новое перспективное месторождение газа.

В пресс-службе компании проинформировали, что на этапе геологического изучения можно утверждать, что запасы газа – не менее 200 млн кубических метров.

Что касается перспективных ресурсов, то при оценке УкрНИИгаз они содержат более 2 млрд кубических метров.

Как отметили в пресс-службе «Укргаздобыча», в данной местности велись геологоразведочные работы, направленные на поиск углеводородов, почти полтора года.

В конце 2016-го украинскими геологами была проведена разведка запасов месторождения газа на северо-западном шельфе Черного моря вблизи Одесской области.

Отметим, что залежи газа и нефти у острова Змеиный в Черном море нашли в 80-х годах прошлого века. Это стало причиной судебных разбирательств между двумя странами – Украиной и Румынией в 2004-м, темой которых было новое разделение шельфа.

В 2007 году Международным судом в Гааге претензии Украины не были признаны, в результате большую часть месторождения получила Румыния.

В прошлом году в Украине была увеличена добыча газа на 2%, до 450 млн куб. м по сравнению с предыдущим годом.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.