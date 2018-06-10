В стране введут абонплату на отопление и воду – платить придется, даже не пользуясь

Действующие тарифы могут разделить на несколько составляющих, одну из которых придется платить независимо от того, используете коммунальную услугу или нет.
Как сообщает «Обозреватель», соответствующие нововведения предусмотрены принятыми законами «О жилищно-коммунальных услугах» и «О рынке газа».
Национальная комиссия по энергетике и коммунальным тарифам (НКРЭКУ) еще в прошлом году приняла решение ввести в Украине абонплату на газ.
Задача комиссии – определить методику. Первый вариант – считать абонплату на максимальную пропускную способность газового счетчика – вызвала возмущение как среди экспертов, так и среди простых потребителей. Дело в том, что большинство семей используют газ только для готовки и если для них посчитать по максимальной пропускной способности, то используя в среднем 1,2 кубометра газа пришлось бы платить абонплату как за 2,5 куба.
Украинцы и сейчас платят за возможность в любой момент пользоваться газом. То, что называют абонплатой, входит в основной тариф. Если абонплату отделят от стоимости самого газа, то в первую очередь выиграют от такого решения украинцы с газовым отоплением. Для примера, сжигая 100 кубов, по действующим правилам нужно заплатить около 690 грн, а с абонплатой (счетчик G4) такой же объем голубого топлива обойдется примерно в 639 грн.
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Таким образом, после введения абонплаты, независимо от того, тратите газ или нет, ежемесячно придется платить фиксированную сумму – от 12 до более 100 грн. Тариф на сам газ при этом снизят на 13-15%.
Абонплату на отопление в Украине должны были ввести еще в прошлом году. Во всяком случае, такое обязательство на себя взяли украинские чиновники, подписав меморандум с МВФ.
Предельный размер абонентской платы, согласно закону, должно определить правительство. В то же время абонплату на газ должны утвердить в НКРЭКУ.
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