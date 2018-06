В странах Восточной Европы прошли гей-парады

Кроме стран Западной Европы, марши прошли и в странах Центральной и Восточной Европы, где подобные акции стали проходить относительно недавно. Десятки тысяч вышли на так называемый «Парад равенства» в Варшаве – за защиту прав ЛГБТ, женщин, этнических меньшинств и инвалидов. В Риге, по оценке организаторов, в «Балтийском прайде» участвовали 8 тысяч человек из Латвии, Литвы и Эстонии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Демонстранты в столице Болгарии Софии выступили за легализацию однополых браков. Болгарская православная церковь осудила акцию, назвав ее «греховной».

В Риме гей-прайд прошел под лозунгами протеста против нового популистского правительства Италии, в которое входит правая партия «Лига».

UPDATE: iT HAPPENED!!! nothing awful this year, 8000 people participated! that is a lot so thank you so much #BalticPride #Pride pic.twitter.com/bXp7XkW1LB