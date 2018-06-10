воскресенье, 10 июня, 2018, 12:16 События
В Польше разбился самолет с украинским народным депутатом
На борту самолета, который разбился в польском городе Жешув, находился народный депутат от Радикальной партии Юрий Чижмарь.
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Игорь Мосийчук.
Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали три человека.
Кроме того, из-за аварии аэропорт перенаправил несколько рейсов: самолет, следовавший из Варшавы в Жешув, вернулся обратно в польскую столицу, а самолет из Лондона был перенаправлен в аэропорт Кракова.
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