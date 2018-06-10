В Польше разбился самолет с украинским народным депутатом

На борту самолета, который разбился в польском городе Жешув, находился народный депутат от Радикальной партии Юрий Чижмарь.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Игорь Мосийчук.

Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали три человека.

Кроме того, из-за аварии аэропорт перенаправил несколько рейсов: самолет, следовавший из Варшавы в Жешув, вернулся обратно в польскую столицу, а самолет из Лондона был перенаправлен в аэропорт Кракова.

Читайте также: В Киеве неизвестные напали с ножом на известного продюсера

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.