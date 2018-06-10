В ночном клубе Сум прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Сумах сегодня, 10 июня, около 6 утра прогремел взрыв в ночном клубе «Луна» на ул. Интернационалистов.

Об этом сообщает местный сайт Данкор.

По непроверенным данным, мужчина в балаклаве бросил гранату в сторону охранников заведения, в результате взрыва пострадали несколько человек. Подозреваемый якобы задержан, сообщает СМИ.

Также сообщается со ссылкой на информацию отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, больше всего пострадали 5 человек, в том числе 1 девушка. Никто не погиб.

Как сообщила корреспонденту "Данкора" очевидец, она уже выходила из торгового центра «Светлана», в котором расположен ночной клуб, как увидела мужчину в балаклаве, который быстро шел. А через минуту раздался взрыв.

По ее словам, первыми приехали патрульные, потом другие полицейские – всего сейчас на месте 8 полицейских автомобилей. Позже подъехала скорая.

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