воскресенье, 10 июня, 2018, 11:27 Общество
Украинцев ждет неделя выходных
Украинцев летом снова ждут длинные выходные: четыре подряд в конце июня и три – в конце августа.
Как говорится в распоряжении Кабинета министров, выходными в 2018 году должны быть дни с 28 июня по 1 июля ко Дню Конституции.
Пятницу, 29 июня, придется отработать в предыдущую субботу, 23 июня.
27 июня – предпраздничный день, сокращенный на час;
28 июня – День Конституции Украины (в этом году выпадает на четверг);
29 июня – перенесенный выходной день с субботы;
30 июня – выходной, суббота;
1 июля – также выходной, воскресенье.
Кроме того, праздничные выходные в Украине будут 24-26 августа по случаю Дня независимости.
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