Ученые выявили причину смертельных патологий сосудов

Группа датских ученых-кардиологов из Университета Копенгагена пришла к выводу о том, что вероятность ранней смерти от проблем с сосудами для людей увеличивается вдвое, если они ведут одинокое существование. Результаты своего исследования они представили на конгрессе EuroHeartCare 2018 в Дублине.

Об этом сообщает ukrhealth.

Многие эксперты считают, что одиночество в плане риска возникновения таких недугов как коронарная болезнь сердца и инсульт даже более опасно в своем влиянии, чем ожирение. Датские исследователи добавили к этому вывод, что одиночество может повышать вероятность возникновения других сердечных нарушений – например, ишемии, мерцательной аритмии.

Предыдущие исследования, кстати, тоже демонстрировали, что одиночество может быть фактором преждевременной смерти. Данные свидетельствовали: люди без родственников, семьи и близких часто умирает на несколько лет раньше своих сверстников, которые разделяют свою жизнь с кем-то другим.

«Одиночество одновременно и негативно влияет на здоровье само по себе, и приводит к тому, что пожилые и больные люди забывают принимать свои лекарства. В среднем оно повышает вероятность преждевременной смерти для женщин и для мужчин в два раза», – высказались на этот раз ученые из Копенгагенского университета.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.