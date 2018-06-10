Ученые рассказали, что происходит с людьми во время долгих отношений

Ученые говорят: чем дольше мы живем с одним человеком, тем сильнее меняется наш организм. Выясняем, что именно с нами происходит во время долгих моногамных отношений.

Об этом сообщает ukrhealth.

1. Мы становимся похожи

Ученые изучали пары, которые живут вместе несколько десятилетий. Оказалось, что у них синхронизируются работа почек, уровень холестерина и работа некоторых мышц. Они начинают разговаривать на «своем» языке, придумывают собственные слова, копируют мимику друг друга и проявляют одинаковые эмоции в одних и тех же ситуациях.

А психолог Роберт Занджонц сравнил свадебные фотографии пар со снимками, которые были сделаны 25 лет спустя. И обнаружил, что, даже если супруги изначально не были похожи, то, спустя годы брака, они обретали внешнее сходство. Он даже выявил закономерность: чем счастливее люди в отношениях, тем больше они начинают походить друг на друга.

2. У нас появляются одинаковые заболевания

Британские ученые обнаружили, что люди, которые находятся в длительных отношениях, испытывают одинаковые трудности со здоровьем. Например, от депрессии супруги нередко страдают вместе. И справлялись с ней тоже вместе.

Вероятно, так происходит из-за того, что партнеры перенимают друг у друга привычки в питании, в эмоциональной реакции, физической активности и т. д.

3. Плохие отношения ухудшают здоровье, хорошие – улучшают

Чем дольше у человека есть пара, тем она здоровее – так решили исследователи. При контакте с любимым человеком в нашем организме начинает вырабатываться гормон окситоцин – он снижает стресс, кровяное давление и уменьшает чувствительность к боли.

Но это касается только счастливых отношений. Если же выбирать между одиночеством и постоянными конфликтами, то лучше побыть одному. Хотя бы ради здоровья. Из-за частых ссор организм начинает страдать от избытка гормона кортизола: это плохо влияет на иммунную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Ученые даже считают, что те, кто озабочен отношениями, в 2 раза чаще умирают из-за проблем с сердцем.

4. Мы тщательнее следим за собой и своим здоровьем

Наличие партнера заставляет нас уделять больше внимания себе: люди в отношениях чаще отказываются от вредных привычек, правильно питаются и занимаются спортом.

Дело здесь во взаимной поддержке: ученые из Лондона обнаружили, что у 50% процентов курящих женщин, получилось бросить курить, если их партнер бросал вместе с ними. У тех, чей партнер не курил, успех составил всего 17%. Из тех женщин, чьи партнеры регулярно курили, бросили 8%.

5. Женщины то теряют, то набирают вес

Интересная статистика: по наблюдениям ученых, большинство женщин в начале романа теряют вес. А когда отношения становятся стабильными, дамы начинают полнеть. Ну и беременность в большинстве случаев добавляет лишних кг.

6. Портится секс

Да, вот такая внезапная ложка дегтя. Финские ученые опросили две тысячи женщин и заключили, что длительные моногамные отношения могут отвлекать женщин от секса.

Опросы проводились дважды: в 2006 году и в 2013 году. Выяснилось, что девушки, которые в течение всех семи лет находились в отношениях с одним и тем же мужчиной, говорили о самом низком уровне желания, по сравнению со всеми другими.

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