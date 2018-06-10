Ученые опубликовали самые агрессивные для желудка напитки

Некоторые напитки содержат в себе «тяжелые» или слишком многочисленные ингредиенты, с усвоением которых пищеварительная система может не справиться. Первым при этом страдает желудок,- отмечают врачи.

Об этом сообщает ukrhealth.

Научные специалисты составили список напитков, употребление которых является серьезным испытанием, с которым ваш желудок может и не справиться. В этот список вошли следующие напитки:

Алкоголь. Спиртное, терапевты считают, оказывается наиболее агрессивным для желудка: всегда нужно помнить, что любой алкоголь является токсином. Поэтому, если уж не получается не выпивать совсем, употреблять алкогольные напитки следует строго в небольших количествах.

К числу особенно вредных ученые относят крепкие алкогольные напитки, а также и те, в которых содержится сахар и много химических добавок. Лишенные питательных веществ, но при этом богатые калориями и «химией», такие напитки – это удар по слизистой, а также относительно сбалансированному микробиому. По мнению ученых, таковыми являются напитки агуардьенте, амаретто, анисовый ликер, водка, а также коктейли из спиртного с газированными напитками.

«Для приготовления коктейлей часто используют ром, текилу, джин или водку, смешивая их с различными газированными напитками типа кола. Подобная комбинация делает коктейли «калорийной бомбой» и резко повышает концентрацию алкоголя в крови в процессе усвоения», – рассказали медработники.

Стимулирующие напитки. К ним относятся тонизирующие и кофеинизированные виды – кофе, чай, газированные напитки. Ученые отметили, что злоупотребление ими способно вызвать вздутие живота и повреждать слизистую оболочку желудка, приводя к эрозиям и язвам.

Энергетические напитки. Смесь алкоголя и стимулирующих компонентов напитков в наиболее тяжелых случаях может привести к развитию алкогольной комы. Также среди последствий их употребления – нарушения пищеварения, расстройства метаболизма, сбой в механизмах сна.

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