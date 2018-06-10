Ученые обнаружили смертельно опасные вещества в пустыне Гоби

В последнее время научное сообщество бьет тревогу по поводу насыщения атмосферы болезнетворными вирусами и бактериями, которые имеют разное происхождение, но чрезвычайно опасны для человечества. Кроме того, техногенные факторы способствуют изменению климата.

Об этом сообщает newsyou.

В подтверждение теории глобального загрязнения земной атмосферы, китайские ученые обнаружили в песках пустыни Гоби опасные биоаэрозоли, которые накапливались веками и особенно активно проявляются в последние годы. Многовидовые вирусы, грибы и бактерии, в связи с изменением климата и нарушением розы ветров на территории Гоби, интенсивно перемещаются в нижние слои атмосферы, а затем выпадают на землю с осадками.

Сравнив некоторые найденные в пустыне вирусы с эпидемическими заболеваниями последних десятилетий, ученые пришли к выводу, что в атмосферу стали попадать болезнетворные микроорганизмы, что таились миллионы лет. По подсчетам исследователей, ежегодно из пустыни Гоби в атмосферу попадает более миллиарда тонн пыли.

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