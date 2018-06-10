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воскресенье, 10 июня, 2018, 22:45 Общество
Ученые обнаружили невероятно полезный эффект для мозга в грибах

Научные сотрудники Университета Малайзии проанализировали научную информацию о способности грибов влиять на работу мозга, а также оценили 11 видов съедобных и лекарственных грибов в их воздействии на организм мышей и крыс. В итоге было обнаружено: содержащиеся в съедобных грибах вещества эффективно обеспечивают защиту от развития болезни Альцгеймера.

Об этом сообщает ukrhealth.

Исследование показало, что пищевые свойства некоторых съедобных и лекарственных грибов заключаются в том числе и в активизации роста мозговых нейронов, что обеспечивает защиту от возрастных болезней, включая старческое слабоумие.

«Употребление грибов способствует увеличению производство фактора роста нервов – молекулы, которая вовлечена в процесс регулирования роста, сохранения, приумножения и выживания определенных нервных клеток мозга», – такой вывод был в итоге сделан авторами работы.

Кстати, предыдущие исследования демонстрировали: грибы могут оказывать антиоксидантное, противовирусное действие. Также было установлено, что присутствующее в грибах вещество лецитин не дает накапливаться холестерину, и благодаря этому грибы могут приносить особую пользу тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и гипертонией.
здоровьеЧеловек
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