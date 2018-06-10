Трамп: Обама позволил России забрать Крым

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в аннексии Россией украинского полуострова Крым.

Во время пресс-конференции на полях «Группы семи» в канадском Квебеке у президента спросили, считает ли он, что российский контроль над Крымом должен быть признан международным сообществом, – передает Радио Свобода.

«Крыму разрешили уйти во время администрации Обамы и, вы знаете, Обама может говорить все, что хочет, но он позволил России забрать Крым», – сказал Трамп.

8 июня президент США выступил за то, чтобы Россия была представлена на саммите «Группы семи». Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал позицию Трампа.

Зато лидеры Европейского союза выступили против возвращения России в «Группу семи».

До 2014 года Россия принимала участие в саммитах вместе с США, Великобританией, Германией, Францией, Италией, Японией и Канадой. Организация тогда называлась «Группа восьми». Членство России было приостановлено после аннексии Крыма.

Международные организации признали оккупацию и аннексию полуострова незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.