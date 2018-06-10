Трамп не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

Президент США Дональд Трамп в свете недавних заявлений о возврате России в «большую восьмерку», не смог сказать, придерживается ли он позиции о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией.

Об этом сообщает Fox News.

В ходе пресс-брифинга в Шарлеруа на фоне саммита «Большой семерки» и в свете последних заявлений президента США о возвращении России в G8, репортер напомнил американскому лидеру, что именно аннексия Крыма заставила «выбросить» Россию из данного формата и спросил, на сегодня, по мнению Трампа, следует ли признать Крым частью России.

«Вы должны спросить об этом президента Обаму, потому что он является тем, кто позволил забрать Крым», – сказал действующий президент США.

По словам Трампа, именно во время правления администрации президента Барака Обамы Крым был захвачен Россией.

«Он – тот, кто позволил России ехать и тратить много денег на Крым, потому что они тратили много денег на восстановление там порта для субмарин. Однако Крым был упущен именно во время администрации Обамы, а Обама может сказать все, что хочет, но он позволил России взять Крым. Возможно, я имел другое отношение, но вы действительно должны задавать этот вопрос президенту Обаме: почему он это сделал?», – заявил американский президент.

На вопрос репортера о том, позволил ли бы Президент опять «вернуть Россию в "Восьмерку" с Крымом», Трамп вновь уклонился от прямого ответа.

«Я бы предпочел видеть Россию в "Большой восьмерке" вопреки «Большой семерке», я бы сказал, что "Большая восьмерка» – это более значимая группа, чем «Большая семерка», – сказал он.

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