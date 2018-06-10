Синоптики прогнозируют дожди с грозами

В Украине в воскресенье температура воздуха будет примерно такой, как и в субботу, разве что на пару градусов свежее станет на севере.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«Дожди с грозами ожидаются местами в западных областях. В Киеве завтра сухо, солнечно, +25+26 градусов», – написала она.

По словам Диденко, в столице в понедельник погода почти не изменится, а во вторник – вероятен дождь с грозой.

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