воскресенье, 10 июня, 2018, 11:10 Общество
Синоптики прогнозируют дожди с грозами
В Украине в воскресенье температура воздуха будет примерно такой, как и в субботу, разве что на пару градусов свежее станет на севере.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
«Дожди с грозами ожидаются местами в западных областях. В Киеве завтра сухо, солнечно, +25+26 градусов», – написала она.
По словам Диденко, в столице в понедельник погода почти не изменится, а во вторник – вероятен дождь с грозой.
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