Сила природы: пустыня поглощает Дубай и Абу-Даби

Австралийский фотограф Айренис Херек (Irenaeus Herok) провел некоторое время в пустыне, делая фотографии с дрона.

Кадры получились потрясающие, сообщает Вigpicture.

Пейзажи ОАЭ являются наиболее ярким примером борьбы природы и человека.

Когда-то бесплодная земля была застроена с необычайной скоростью – из ни чем не примечательного порта Дубай превратился в бурлящий мегаполис всего за пару десятков лет.

Но у природы есть привычка наносить удар в ответ – это и отразил в своих работах Айренис Херек.

В его аэрофото мы видим сюрреалистический и апокалиптический мир, где пустыня медленно пожирает поселения и дороги Эмиратов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.