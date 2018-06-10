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воскресенье, 10 июня, 2018, 23:02 Мир
Сила природы: пустыня поглощает Дубай и Абу-Даби

Австралийский фотограф Айренис Херек (Irenaeus Herok) провел некоторое время в пустыне, делая фотографии с дрона.

Кадры получились потрясающие, сообщает Вigpicture.

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Пейзажи ОАЭ являются наиболее ярким примером борьбы природы и человека.

Когда-то бесплодная земля была застроена с необычайной скоростью – из ни чем не примечательного порта Дубай превратился в бурлящий мегаполис всего за пару десятков лет.

Но у природы есть привычка наносить удар в ответ – это и отразил в своих работах Айренис Херек.

В его аэрофото мы видим сюрреалистический и апокалиптический мир, где пустыня медленно пожирает поселения и дороги Эмиратов.
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