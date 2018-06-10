Супрун рассказала, как избавиться от боли без лекарств

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о том, как можно избавиться от боли в спине без приема лекарств.

Об этом и.о. министра написала на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Ульяна Супрун предупредила, что прежде, чем использовать эффективные и простые физические упражнения для спины, нужно предварительно проконсультироваться с врачом.

И.о. министра отмечает, что физическая активность может заменить многие лекарственные средства, но эти средства не способны заменить физическую активность.

«Физическая активность может заменить много таблеток, однако никакие таблетки не смогут заменить физическую активность. Поэтому если вы и дальше продолжаете искать чудодейственные препараты от боли в спине, то лучше прекратите это делать. Таким образом вы сэкономите свое время и деньги», – написала Ульяна Супрун.

Она дала самый главный совет для тех, кого посетила боль в спине.

«Самый главный совет если вас встретила боль в спине – сохранять двигательную активность насколько это возможно и продолжать выполнять физические упражнения. По статистике, вероятность повторного приступа боли составляет около 30%. Именно малоподвижный образ жизни увеличивает вероятность рецидива», – сообщила и. о. министра.

Кроме того, Ульяна Супрун напомнила, что ранее уже рассказывала о том, как определить тип боли и как подобрать упражнения для ее облегчения.

Следующий этап, о котором рассказывает и.о. министра – это укрепление и увеличение подвижности мышц позвоночника, а также улучшение общей физической формы.

Ульяна Супрун отметила, что новые упражнения нужно вводить постепенно и следить за тем, как организм на них реагирует.

«Помните, что новые упражнения нужно вводить постепенно и сначала выполнять с небольшой амплитудой. Если вы почувствуете боль или дискомфорт, стоит остановиться и попробовать позже», – написала и.о. министра.

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