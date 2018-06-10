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воскресенье, 10 июня, 2018, 20:11 Экономика
Специалист обнародовал свежий прогноз, почему и как сильно подорожает доллар в Украине

В ближайшие несколько месяцев ожидается постепенный рост доллара по сравнению с национальной валютой.

Об этом «Апострофу» рассказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Произойдет он в конце июля, в конце августа или в сентябре – сказать трудно», – отметил Сергей Фурса.

Проседание гривни перед зимой – традиционное явление. Оно связано с необходимостью закупки энергоресурсов, а нынешняя ситуация с постепенным ростом цен на нефть приведет  к росту цен и на газ. В этом уверен старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

«В результате – выход на уровень 27 грн и дальнейшее повышение», – сказал аналитик.

Старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб также считает, что доллар будет держаться на отметке в 27 гривень.

«Но при сохранении благоприятной внешней конъюнктуры, высоких цен на основные позиции украинского экспорта вряд ли доллар поднимется выше», – добавляет он.
валютакурс доллараDragon Capital
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2018-06-10 21:56 :55