Sony PlayStation шокировала своих поклонников

Хоть сейчас для PS4 и выпускаются новые игры, однако все уже прекрасно понимают, что потенциал этого игрового устройства практически исчерпан. Разработчикам не хватает вычислительной мощности для реализации всех своих идей, причем такой недостаточно даже в PS4 Pro. Именно поэтому сейчас миллионы людей по всему миру ждут появления игровой приставки Sony PlayStation 5, которая обещает стать самой мощной в истории индустрии.

Об этом сообщает Іtechua.

Известно, что игровая приставка нового поколения будет показана публике в ходе конференции E3 2020 года, тогда как ее старт продаж случится лишь через полтора года – в конце 2021 года. Впрочем, уже сейчас известны многие подробности об этом устройстве, а сегодня один из источников в индустрии назвал ценник будущей новинки. По его данным, себестоимость PlayStation 5 почти на 40% выше, чем у модели Playstation 4 в свое время.

Поскольку игровую приставку нынешнего поколения на старте продаж в 2013 году реализовали за 400 евро, то из этого следует, то цена новинки должна оказаться как минимум на 40% выше, то есть за консоль Sony PlayStation 5 придется отдать 520 евро. Очевидно, что отдавать такие деньги за игровой гаджет – это полное безумие. Цена новинки однозначно шокирует всех покупателей, особенно в Украине.

Если бы покупая Sony PlayStation 5 игрок получал доступ к играм по доступным ценам – это одно, однако сейчас новинки для PS4 уже стоят по 2 000 гривень в магазинах, а за мультиплеер придется платить отдельно. По слухам, последний наконец-то станет бесплатным, как было в свое время с PS3, а вот цены на видеоигры также могут слегка подняться. Это означает, что отдав невероятно большую сумму денег за саму игровую приставку, игроку придется тратить огромные суммы денег на игры для нее. Одно без другого не имеет смысла.

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