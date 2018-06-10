Скандал на саммите «Большой семерки»: США отказались подписывать итоговое коммюнике

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что приказал представителям США не подписывать коммюнике по итогам саммита «Большой семерки» в Канаде.

Об этом он написал в Twitter, – передает УП.

«Учитывая лживые заявления Джастина Трюдо (премьер-министр Канады – ред.) во время пресс-конференции и тот факт, что Канада облагает наших американских фермеров, рабочих и компании огромными пошлинами, я приказал представителям США не подписывать коммюнике, пока мы рассматриваем возможность введения тарифов на автомобили, которые заваливают рынок США!», – подчеркнул Трамп.

Также президент США назвал «нечестным и слабым» поведение Трюдо на саммите G7.

«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вел себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после моего отъезда, заявив, что «пошлины США были оскорбительными», и он «не даст сесть себе на шею». Очень нечестно и слабо. Наши пошлины – это ответ на его 270% на молочные продукты США!», – написал глава Белого дома.

Трамп покинул саммит «Большой семерки» до обнародования итогового коммюнике, в котором, среди прочего, осуждаются действия России в Украине. Из Канады он вылетел в Сингапур, где через несколько дней встретится с Ким Чен Ыном.

Перед этим Трюдо назвал саммит «очень успешным» и заявил, что коммюнике согласовано всеми семью странами.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.