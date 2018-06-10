Сегодня в США Виталий Кличко будет принят в Международный зал боксерской славы

Легенда мирового бокса Виталий Кличко войдет в Международный зал боксерской славы. Мэр Киева прибыл в США и прогулялся по музею боксерской славы.

Виталий Кличко прибыл в Канастот / klitschko-brothers.com

«Друзья! Мне очень приятно, что Украина прозвучит и будет увековечена в Международном зале боксерской славы. Я уже в Канастоте в США, где в воскресенье состоится торжественная церемония введения новых имен в зал славы. Теперь там будет и имя украинского чемпиона.

Я благодарен всем, кто оценил мой вклад в мировой бокс, кто уважает Украину за ее достижения. Также в музее боксерской славы увидел легендарный ринг, который много лет стоял на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, и на котором боксировали Мухаммед Али и много других легенд мирового бокса. Среди их имен нашел и свое и брата.

Я счастлив, что мы с Владимиром когда-то боксировали на одном ринге с теми, с кого брали пример, легендами, которых знают миллионы людей во всем мире», – цитирует Виталия Кличко xsport.ru.

Напомним, сегодня, 10 июня, в Канастоте (США) состоится торжественная церемония, на которой «вечного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко официально включат в Международный зал боксерской славы. Виталий Кличко победил в голосовании с первой попытки в номинации «Современные боксеры» (те, кто провели последний бой не ранее 1989 года).

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