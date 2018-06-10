Путин высказался относительно перспективы возвращения РФ в G8

Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах возвращения России в G8, заявил, что Россия не выходила из клуба и ждет лидеров «семерки» в Москве.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Циндао по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, – передает Интерфакс.

«Что касается возвращения России в «семерку», «восьмерку» – мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас, в Москве», – сказал Путин.

По его словам, по паритету покупательной способности, согласно данным МВФ, страны ШОС «уже больше, чем страны «семерки».

«Если в расчете на душу населения, что называется, страны семерки побогаче, но объем экономики в странах ШОС больше. Ну и количество населения, конечно, гораздо больше – половина населения Земного шара», – отметил Путин.

Кроме того, Путин прокомментировал недавние разногласия между лидерами стран «большой семерки», назвав их рабочим процессом.

«Ну, чего не бывает. Когда я смотрю на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭс, у нас тоже споры возникают. И тоже не все сразу подписывают. Я думаю, что это обычная практика. Здесь нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии», – заявил российский президент.

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