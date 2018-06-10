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воскресенье, 10 июня, 2018, 13:02 События
Полиция подтвердила задержание подозреваемого во взрыве в Сумах

Полиция задержала 28-летнего мужчину, который взорвал гранату в сумском ночном клубе «Луна». Сведения о взрыве в Сумах внесены в единый реестр досудебных расследований.

Об этом говорится в сообщении полиции Сумской области.

В полиции подтвердили, что около 06:00 поступило сообщение о взрыве в ночном клубе «Луна».

«Неизвестный взорвал, по предварительным данным, гранату на втором этаже заведения – на площадке перед входом, где в это время находились люди. Все пострадавшие доставлены в больницу. Подозреваемого в совершении преступления мужчину задержали», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что информация об инциденте внесена в единый реестр досудебных расследований. Предварительно взрыв квалифицировали как покушение на убийство.
полициякриминалСумы
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2018-06-10 13:09 :49