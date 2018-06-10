Петр Порошенко поблагодарил G7 за «мощный сигнал поддержки»

Президент Петр Порошенко выразил благодарность лидерам Большой Семерки и ЕС за «мощный сигнал поддержки Украины».

Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

По словам президента, саммит G7 в Шарлеруа и его контакты с руководством Семерки накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира.

«Приветствую четкий консолидированный месседж наших партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства. Условия предельно четкие: сначала уважение международного права, прекращение агрессии на Донбассе и возврата Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательство во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти!», – отметил Порошенко.

Как сообщалось, в коммюнике по итогам саммита G7 в Канаде лидеры стран «Большой семерки» заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Лидеры стран G7 также выразили готовность в случае необходимости «ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия».

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