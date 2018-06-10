Первый самолет делегации Ким Чен Ына прибыл в Сингапур

Грузовой самолет Ил-76 авиакомпании Air Koryo приземлился в сингапурском международном аэропорту Чанги.

Прибытие лайнера зафиксировали репортеры японского телеканала NHK.

По данным телеканала, Ил-76 мог в первую очередь доставить в Сингапур личные автомобили лидера КНДР Ким Чен Ына, который, как ожидается, прибудет в этот город-государство 10 июня. Точно такой же самолет привозил их, в частности, в китайский город Далянь, когда его в прошлом месяце посетил Ким Чен Ын.

Агентство Yonhap ранее сообщило, что лидер КНДР уже вылетел из Пхеньяна в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По информации NHK, он может использовать для этого лайнер советского производства Ил-62. Лидер КНДР уже совершал на нем поездки по стране и в Китай. Телеканал при этом ссылается на сайт Flightradar24.com, который занимается отслеживанием полетов авиации.

В то же время пока нет подтверждений того, что Ким Чен Ын находится именно в своем правительственном Ил-62. По мнению наблюдателей, в поездке в Сингапур, кроме грузового самолета, должны участвовать как минимум еще два лайнера из КНДР. Ранее агентство Yonhap сообщило, что Ким Чен Ын может лететь в Сингапур на спецсамолете китайской авиакомпании Air China.

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